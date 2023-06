24h Le Mans: Cadillac začal hořet! Hyperpole ovládlo Ferrari, Toyota v těsném závěsu

Ve čtvrtek to bylo na okruhu La Sarthe ještě stále celkem poklidné. Ale na okruhu? Tak to ani náhodou.

Le Mans se blíží. Ještě předtím se ale závodníci musí kvalifikovat a mají dostatek času na trénování. Ve čtvrtek proběhlo na okruhu La Sarthe mnoho jízd, vedle tréninků hlavně Hyperpole, kdy se spolu utkali ti nějlepší z nejlepších. Prozatím se nejvíce daří Ferrari, které ovládá časy na jedno kolo, aktuálně má okruh La Sarthe vůz 499P za úžasný čas 3:22.982 během Hyperpole. Za volantem seděl Antonio Fuoco.

Na druhém místě skončilo taktéž Ferrari s časem 3:23.755. Obě Ferrari jsou následovány Toyotou s odstupem jen 0,696 sekundy. Ferrari je skutečně drtivě rychlé a Toyota utrpěla novým nastavením Balance of Power, které jejím vozům přidalo 37 kg na zátěži. Toto rozhodnutí vyvolalo samozřejmě vlnu kritiky, ale nedá se dělat nic jiného než polknout hořkou piluli, poprat se s tím a jít dál.

Necelých čtyřicet kilogramů nadváhy může vozu přidat i více než sekundu na jedno kolo, což se samozřejmě promítlo do výsledků Hyperpole. Týmy si ale rozložení hmotnosti stále hlídají sami, takže dodatečná kila si do větší míry rozmístí podle sebe. Z osmi Hypercars se během Hyperpole všechny vešly s časy do tří sekund. Všechny vozy používají pneumatiky Michelin, pouze LMP2 obouvají pneumatiky Goodyear.

Hyperpole nedopadlo dobře pro tým Cadillac Racing. Vůz s číslem 3 začal v šikaně na rovince Mulsane hořet. Pilot Sebastien Bourdais stihl uniknout a vůz naštěstí zcela neshořel. Dle týmu měla být na vině špatná hadice. Tento Cadillac ale možná ještě pojede. Během posledního čtvrtečního tréninku opět dominovalo Ferrari, ale jinak to bylo velmi pestré. Pořadí bylo - Ferrari, Glickenhaus, Hertz Team Jota, Porsche, Action Express Racing s Cadillacem, Toyota a opět Ferrari.

