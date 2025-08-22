20 milionů na zápěstí: Motor V16 v hodinkách Bugatti Tourbillon doplnila kupa diamantů

Absurdní cenové srovnání je na místě. Za cenu těchto hodinek můžete mít taky flotilu dvaceti slušně vybavených Octavií.
Po loňském uvedení nového Bugatti Tourbillon francouzská automobilka ve spolupráci s firmou Jacob & Co. představila pro majitele hypersportu limitovanou edici stejnojmenných mechanických hodinek, jejichž dominantou jsou miniaturní pohyblivé písty šestnáctiválcového motoru. Nyní spolupráce obou značek posunuje exkluzivitu tohoto šperku na další úroveň, a to novou variantou, která je kompletně osázená diamanty.
Provedení Tourbillon Baguette využívá stejných designových prvků odkazujících na samotný vůz, pouzdro hodinek zde ovšem není z titanu jako u standardní verze hodinek, ale nově je z 18karátového bílého zlata a je pokryto 328 diamanty (17 karátů) a navíc 18 rubíny v takzvaném „bagetovém“, tedy obdélníkovém brusu. Rubíny jsou přitom uspořádány do stylu linie zadního osvětlení hypersportu Bugatti.
Rovněž středobodem nové diamantové verze je pak zmíněný safírový vidlicový blok motoru s 16 titanovými písty, které se po stisknutí tlačítka se známým logem EB dají ve 20vteřinové sekvenci do pohybu. Část motoru a samotného mechanismu hodinek lze navíc sledovat v pohybu taktéž skrze zadní průhledný kryt nebo přes boční průhledy konstrukce, opět ze safírového skla.
Obdobný výsledek spolupráce Bugatti a americké firmy Jacob & Co., která je na trhu extravagantních hodinek známým jménem, mimochodem doprovázel i předchozí Bugatti Chiron – zde byly hodinky rovněž vybaveny funkční miniaturou bloku motoru, samozřejmě ale v konfiguraci W16.
Zatímco produkce standardní verze hodinek Tourbillon byla omezena na 250 kusů a každý přišel na zhruba 340.000 dolarů (cca 7,2 milionu korun), diamantová verze Baguette bude přirozeně ještě exkluzivnější. Vznikne pouhých 18 kusů, přičemž cenovka je stanovena na 960.000 dolarů (cca 20,2 milionu korun).
Zdroj: Bugatti, Jacob & Co. | Zdroj videa: Bugatti