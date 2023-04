20. května se v Ostravě uskuteční další Frinky Town. O automobilové zážitky nebude nouze

Ve druhé půlce května se můžete těšit na skvělou událost, kde si na své přijdou snad všichni milovníci adrenalinu na kolech.

V sobotu 20. května se v Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě koná velmi zajímavý event Frinky Town, kde si na své přijdou nejen automobilový nadšenci. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili bohatý program, kdy bude možné si vyzkoušet jízdu na asfaltu ve stopě i bokem, setkat se s automobilovými závodníky nebo si užít vystoupení hudebníka Kapitána Dema.

Při eventu bude možné využít taxi jízdy v driftovacích speciálech, ale i třeba ve sportovním voze Mercedes-AMG CLA 45 S. Za zmínku stojí určitě i jízda ve vozech s plastovými návleky na zadních pneumatikách - říká se tomu plastic drift a je to zajímavá kratochvíle pro vozy s pohonem přední nápravy. Na klasické driftování tu bude třeba v Česku známý DJ Lucky Boy nebo drifterka Panda z Polska.

O show se postarají také kaskadéři na motorkách, kouřem vás zahalí kaskadérská Moto-Show v podání Special Brothers Crew složená z Adama Peschela a jeho bratra Patricka Peschela. V terénu je pak možné projet se v Tatře Force, dakarské tatře 815, trucktrialové Tatře 813 nebo klasickém Hummeru H1.

Na své si ale přijdou i děti, pro které je připravený doprovodný program. Těšit se můžete také na diskuze, přednášky nebo aktivní ukázky IZS. Areál je otevřen od 9:45 do 22:30. Vstupné pro dospělého stojí 199 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma a děti do 15 let mají vstup za 89 Kč. Rodinné vstupné 2+2 vyjde na 459 kč. Adresa konání eventu je Palackého 1114, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.