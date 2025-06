130 RS vs. Fabia RS Rally2: Škoda ukazuje, jak se za 50 let posunuly její závodní vozy

Škoda se v rámci letošních oslav 130 let existence ohlíží i na své působení v motorsportu. Zajímavě nám nyní poskytuje pohled na vývoj svých soutěžních vozů za posledních 50 let. Vedle sebe tak postavila legendární model 130 RS z roku 1975 a současnou nejmodernější techniku ve formě Fabie RS Rally2, a to ve společnosti zástupců obou generací závodních pilotů – 78letého John Hauglanda, který u škodovky závodil čtvrt století, a Andrease Mikkelsena, mistra světa WRC2 z let 2021 a 2023.

„Dříve jsme měli s řízením hodně práce. Je to fyzicky vyčerpávající zážitek, protože oproti moderním vozům máte delší převod řízení bez posilovače a musíte řadit hezky postaru, se spojkou. Navíc, s motorem a převodovkou uloženými vzadu, má auto při vyšší nájezdové rychlosti do zatáčky tendence k přetáčivému smyku, takže s tím musíte pracovat,“ vzpomíná Haugland na závodění se Škodou 130 RS.

O padesát let mladší Fabia RS Rally2 už má klasickou spojku pouze pro rozjezdy a jinak spoléhá na sekvenční převodovku, dnes v motorsportu stále nejrychlejší řešení po stránce ručního řazení rychlostních stupňů. Porovnání kokpitů vozů (viz galerie) pak zvýrazní u 130 RS použití řady sériových prvků od například pedálů, palubní desky nebo i sloupku řízení, zatímco v rallyové Fabii už je vše vyměněno za ty nejúčelnější zakázkové díly – skořápka palubní desky už jen připomíná tu sériovou, nový je box pedálů a přepracována je kompletně pozice řidiče s posunutým sloupkem řízení a místem sedačky pro ideální rozložení hmotnosti.

„Za 50 let ušla soutěžní auta obrovský kus cesty hlavně v rychlosti a snadnosti ovládání. Při vývoji Fabie RS Rally2 jsme hodně dbali na to, aby byl vůz především snadný na ovládání, celkově předvídatelný a snadno přizpůsobitelný různým povrchům a jezdeckým stylům. To se povedlo. Svou rychlost potvrdila Fabia ziskem světového titulu hned v první sezóně v mistrovství světa. Je to rychlé a přesné auto s velmi silným motorem, a to na ní mám moc rád,“ říká o závodní Fabii Mikkelsen.

Mezi oběma vysoce úspěšnými škodovkami je samozřejmě zásadní rozdíl také v koncepci pohonu. Zatímco dříve vyhrávala 130 RS i v těch nejvyšších kategoriích pouze s pohonem zadních kol, dnes už se vrchní třídy šampionátu neobejdou bez pohonu všech kol – u Škody poprvé v soutěžním nasazení v Octavii WRC od roku 1999. Objem čtyřválce 1,6 litru ve Fabii RS Rally2 pak sice není oproti třináctistovce OHV ve 130 RS takové povýšení, samozřejmě ale mluvíme o vysoce přeplňovaném motoru využívajícím tu nejmodernější řídící elektroniku, kdy více než dvojnásobný výkon (cca 290 koní/213 kW) umí zajistit i spalováním udržitelných paliv bez ropných složek.

Úroveň bezpečnosti soutěžních vozů nakonec také urazila pořádnou cestu vývoje. Ve 130 RS najdete jen velmi jednoduchý bezpečnostní rám, reflektující pravidla poloviny 70. let. Fabia RS Rally2 má rám výrazně robustnější a vyrobený z celkem 35,8 metru trubek z vysokopevnostní oceli. Při bočním nárazu chrání posádku taky šest vrstev uhlíkových kompozitů a kevlaru spolu s pěnovými prvky absorbujícími energii.

Skořepinová sedadla posádku bezpečně svírají a omezují volný pohyb těla, což kromě bezpečnosti zajišťuje i optimální „propojení“ pilota s vozem. A zatímco ve starém RS se při požáru spolehne posádka maximálně na jeden hasicí přístroj, ve Fabii najdete raději dva kousky plus automatický hasicí systém s tryskami v kokpitu a motorovém prostoru.