13 milionů kusů, 1300 verzí a 2000 koní: Ford shrnuje 60 let kultovního Transitu v číslech

Jednohubka o historii slavného modelu na vás vybalí hromadu zajímavých skutečností.
Za prvním Fordem Transit jsme se v rámci letošního 60. výročí už dříve ohlédli. Nyní se však Ford rozhodl odkaz své „průmyslově nejvýznamnější dodávky“ uvést do kontextu skrze čísla. Tak například, od 9. srpna 1965, kdy z výrobní linky sjel první Transit, uběhlo do vydání zprávy již neuvěřitelných 31.536.000 minut. Za tu dobu se model vyvíjel napříč čtyřmi hlavními generacemi a celou řadou modernizací, aby se ho dodnes prodalo celosvětově přes 13 milionů kusů.
Není překvapením, že Ford Transit dnes nosí titul nejprodávanější dodávky na světě. Už celých 59 let je však taky nejprodávanější dodávkou ve Velké Británii. Ze zmíněných 13 milionů vozů přitom celých 10,1 milionu připadá na výrobní závody v Evropě a Turecku. Téměř každá pátá dodávka v segmentu 1 a 2 tuny prodaná v Evropě byla v roce 2024 Ford Transit – a ještě působivěji může znít, že na evropském trhu si toho roku nový Transit někdo zakoupil každé 2 minuty.
Že je o modely Transit stále větší zájem dokazuje fakt, že mezi roky 2014 až 2024 Ford zaznamenal nárůst prodejů o 52 %. Na poptávku odpovídá masivní kapacitou výroby – jen za rok 2024 se v Evropě a Turecku vyrobilo 4krát více Transitů než v roce 1966, tedy v prvním celém roce výroby první generace.
K objednání má dnes Ford přes 1300 variant dvoutunového Transitu, včetně různých typů karoserie, délek, výšek, pohonných jednotek a úrovní výbavy – a to ještě před výběrem barvy nebo dalších možností. Na specifické požadavky zákazníků pak odpovídá na 18 evropských trzích celkem 217 partnerů Ford Pro Converter, kteří zajišťují konverze a úpravy modelu pro nejrůznější využití.
Ze schopností dodávky tasí značka vtipnou skutečnost, že největší Transit L4 H3 může ve svém nákladovém prostoru o objemu 15,1 m3 přepravit téměř 236.000 pingpongových míčků. Srovnání minulosti a přítomnosti je taky působivé: Transit Mk1 nabízel v 60. letech užitečné zatížení zhruba 1700 kg, dnešní panelová dodávka zvládne přes 2400 kg. A zatímco první Transit začínal v nejslabší verzi s třináctistovkou o výkonu cca 50 koní (38 kW), do zatím největšího extrému po stránce výkonu se dodávka dostala v roce 2024 v závodní verzi SuperVan 4.2 pro vrchařský závod Pikes Peak – ze čtyř elektromotorů vyprodukuje rovných 2000 koní (1471 kW).
