Závod 1000 mil československých byl společně se závodem do vrchu Zbraslav - Jíloviště a Velkou cenou na Masarykově okruhu v Brně jednou ze tří největších legend meziválečného československého motorsportu. V posledních letech se jezdí revival tohoto závodu a pro domácí scénu veteránistů jde o vrchol letní sezóny.

Nejkrásnější automobilový závod světa zastínila tragédie. Letos jsme byli u toho

Závod je nyní vypisován pro vozy vyrobené do roku 1939, ačkoliv se původní závod jel mezi lety 1933 až 1935. Už se ale samozřejmě nejede na maximální rychlost, ale na zkoušky pravidelnosti s cílem přiblížit se průměrné rychlosti 45 km/h. Závod se jede tři dny. První den z Prahy do Bratislavy, druhý den okruh po Slovensku a třetí den zpět do Prahy.

Letošní ročník bude ve znamení 120. výročí narození motocyklového a automobilového závodníka Bohumila Turka, který v roce 1935 po havárii na tomto závodě ukončil svou kariéru.

Na start závodu se letos postaví 114 automobilů. Těšit se můžete třeba na vozy značek Aero, Praga, Škoda, Tatra, BMW, Lagonda, Bugatti, Bentley, Horch i Delahaye. Vozy jsou rozděleny do kategorií podle objemu motorů. Letos jedu také, najdete mě s panem Miroslavem Strouhalem ve Škodě Rapid 1500 OHV se startovním číslem 54.

Majitel raritní Škody Rapid OHV jiné auto nepotřebuje. Veteránem jezdí i na nákupy

Start 1. etapy proběhl dnes v 6:00 v Opletalově ulici v Praze. Etapy budou celkem tři a budeme během nich průběžně stavět na přehlídky. Jedna z nich proběhne v sobotu v Přibyslavi okolo půl druhé odpoledne. Kompletní program najdete níže.