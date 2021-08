Pro letošní rok jsem byl přizván automobilkou Škoda k účasti na eventu 1000 mil československých, jehož reinkarnace se jezdí už pár let. Trasa z Prahy do Bratislavy a zpět trvá tři dny. První den se jede do Bratislavy, druhý den okruh po Slovensku a třetí den se jede zpět do Prahy, konkrétně do cíle u Národního technického muzea.

Na startu se nás nakonec sešlo 117. Naše domácí automobilka přihlásila do závodu dvě posádky. Mě v roli navigátora a řidiče pana Miroslava Strouhala se Škodou Rapid 1500 OHV, a pracovníka automobilky s dalším novinářem, kteří jeli s vozem stejného typu, ovšem pocházejícího z muzea automobilky.

Závod 1000 mil československých začal! Letos jedeme také, mrkněte na program

Jako při každé správné rallye pravidelnosti jsme neměli možnost používat digitální přístroje, ale museli jsme se spoléhat na itinerář, analogové stopky a vlastní orientaci. Vyrazilo se z Prahy do Kolína, kde jsme projeli časovou kontrolou na minutu přesně. Stejně se nám zadařilo i v Polné.

Problém nastal pár kilometrů za druhou časovou kontrolou, krátce po tankování. Jinak dobře fungující Škoda Rapid z ničeho nic přestala do kopce přenášet výkon na kola. Žádná rána, žádné křupnutí a ani žádné škubnutí. Jako by něco nenápadně vyskočilo.

Tyto exotické závoďáky Škoda už nemají obdoby. Znáte AR 2000, Baghiru a R V8?

Zastavili jsme u krajnice a pustili se do hledání problému. Motor běžel jako hodinky. Sundali jsme proto kryt převodovky, doufajíc, že alespoň najdeme příčinu, protože převodovka pana Strouhala nějaký čas trápila, takže byla první podezřelou. Nenašli jsme žádnou závadu. Převodovka makala a hřídel se točila.

Viník tak musí být vzadu, respektive vsázíme na kardanové kříže u kol. Bohužel by to znamenalo zvednout auto a odstrojit zadní nápravu. A i kdybychom to na místě udělali, stejně nemáme náhradní kříž. Zavolali jsme proto odtahovou službu, smířili se se situací a závod pro nás skončil po 140 kilometrech.

Škoda 1101 „Tudor“ slaví 75 let. Vznikala v utajení, kupovali ji v Brazílii i Kanadě

Auto je nyní na cestě do dílny, kde se bude opravovat. Nedá se nic dělat, je to starý stroj. I když pana Strouhala před závodem vozil tisíc kilometrů bez poruchy, a nedávno s ním jel na dovolenou do Alp, pořád je jízda s ním jedno velké dobrodružství. Však dnes nedojelo šest aut a na takové Mille Miglia padají auta jako hrušky běžně.

Bratislava nás ale vřele přivítala i s doprovodným vozem. Závod dojedeme v roli diváků, případně jako spolujezdci ve druhém voze, který právě dorazil do cíle první etapy. Už teď ale sbíráme síly na další ročník. Nedá se jinak, tenhle domácí závod je pro nadšence do veteránů v Česku třeba si odškrtnout.