1000 koní z osmdesátek: Na prodej je Ferrari Testarossa s tuningem Koenig Specials

Tento exemplář Ferrari Testarossa byl dodán jako nový do Německa v roce 1985. Již o rok později jej majitel svěřil mistrům extrémního tuningu Koenig Specials, kteří jej osadili kitem Competition Evolution II a sadou KCE 1000 Turbotronic. Od originálu se tento bijec liší v mnoha ohledech – světla bez vyklápění, jiné nárazníky, dodatečné sací a větrací otvory, zadní křídlo a žaluzie přes zadní světla… Mistrovská ukázka dobové estetiky.

Pod krytem z plexiskla se skví plochý dvanáctiválec F113A o objemu 4,9 litru, který v sériové podobě dával 287 kW. K němu přibyla dvě turbodmychadla KKK, mezichladiče po stranách, elektronika MoTec a středový výfukový systém. Díky regulátoru plnicího tlaku v kabině si může řidič vybrat z několika úrovní výkonu, maximem je 736 kW, čili rovných 1000 koní. Odpružení je řešeno kombínací tlumičů Koni a pružin H&R, tempo pak krotí brzdový systém AP Racing. Pořádná divočina se nachází i uvnitř, interiér je čalouněn rudou kůží, na sedadlech pak najdeme vícebodové pásy Schroth. V palubní desce pak samozřejmě nechybí kazeťák.

Tento konkrétní exemplář se z Německa dostal do Japonska, kde si jej majitel nechal do roku 2009. Poté se v roce 2023 přesunul do USA, kde je nyní na prodej na platformě Bringatrailer. Najeto má jen zhruba sedmnáct tisíc kilometrů, prodáván je formou aukce. Aktuální částka 166.000 dolarů, tedy necelé čtyři miliony korun, nemusí být ani zdaleka konečná.