10 spolehlivých motorů, jejichž koupí nešlápnete vedle

Osvěta je dobrá už proto, že doba je zlá a vývoji opravdu kvalitních motorů s velkou výdrží nepřeje. Odolných agregátů známe z minulosti nespočet, vybíráme však vzorek těch „novějších“, které nás ještě nenutí jezdit úplnými veterány. Náš výčet má opět podobu seznamu, nikoliv žebříčku. Pořadí je proto abecední.

Fiat 1.2/1.4 8v „Fire“

Výroba: od 1993 (1.2) resp. 2003 (1.4)

Nasazení: Fiat Punto/Grande Punto/Punto Evo, Fiat 500, Fiat Panda, Fiat Idea, Fiat Palio, Ford Ka (2. generace), Fiat Linea, Lancia Musa, Lancia Y

Fiatova modulární řada „FIRE“ je stará už 30 let. V jejich průběhu pokryla široké rozpětí zdvihových objemů od 769 po 1368 cm3 a původní osmiventilové verze byly později u některých objemů doplněny i 16v alternativami. Zde však pro zjednodušení zmíníme jen obě největší kubatury z rodiny jednodušších osmiventilových verzí bez hydraulických zdvihátek ventilů.



Osmiventilové otory Fire spolehlivě slouží nejen ve Fiatu Punto III, ale také třeba v ikonickém Fiatu 500 a jeho dvojčeti Ford Ka

Právě 8v verze byly bez ohledu na zdvihový objem držáky v pravém slova smyslu. Jsou to jednoduché stroje s velkou odolností proti opotřebení, a to i v menších objemech (např. 1.1). Často se proslýchá, že u starších 8v variant nedojde k „potkání“ motoru po prasknutí či spadnutí rozvodového řemene, pro ty novější (Euro 5) s vyšším kompresním poměrem to již plošně neplatí.

Pro motory Fire byla vždy charakteristická velká „tvárnost“ při záběhu – i dva naprosto stejné motory se po stránce dynamiky uměly chovat odlišně: řidič spořílek si z něj „vychoval“ lenocha a řidič necita paradoxně velmi čiperný agregát. Za předpokladu pravidelných výměn rozvodového řemene, svíček a rozumných intervalů olejového servisu (vzhledem k maličké náplni u novějších modifikací je stropem maximálně 15 000 km) jsou tyto motory absolutně spolehlivé, nanejvýš je trápí drobné úniky maziva.