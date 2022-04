10 milionů Dacií od roku 1968: Jubilejním vozem se stal šedý Duster

Rumunská značka slaví důležitý milník. Z linky v továrně v Mioveni sjel vůz s osmiciferným pořadovým číslem.

Začalo to před 54 lety typem Dacia 1100, což byl licenční Renault 8. Od roku 1969 na něj navázala Dacia 1300, čili Renault 12, která se udržela ve výrobě po následujících pětatřicet let. Tento vůz včetně jeho mnoha variant vznikl ve 2,3 milionu exemplářů a je druhým nejpočetnějším modelem v historii značky. Prvenství patří Sanderu společně s jeho verzí Stepway, které existuje v 2,6 milionu kusech.

Třetí příčku s 2,1 miliony kusy drží Duster, který se ve verzi Extreme L.E. a s šedým lakem Urban grey stal desetimiliontým vyrobeným vozem. Prvního milionu mimochodem Dacia dosáhla v roce 1985, dvou milionů v roce 1998, tedy rok předtím, než do ní vstoupil Renault. Moderní éra značky začala v roce 2004 s příchodem dostupného modelu Sandero.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme překročili symbolický milník 10 milionů vyrobených vozidel. Tento výsledek je odměnou za pragmatickou vizi automobilu, která se zaměřuje na to, co je pro naše zákazníky skutečně podstatné,“ uvedl Denis Le Vot, generální ředitel společností Dacia a Lada. „Na základě svých zkušeností bude Dacia i nadále růst a nabízet atraktivní vozy, které jsou přizpůsobeny životnímu stylu našich zákazníků,“ dodává.